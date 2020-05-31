Рогозин смотрит в небо 16 31.05.2020, 9:51

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Дмитрий Рогозин

Любителям батутов остается завидовать молча.

Америка вернулась в пилотируемую космонавтику.

Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен отправились сегодня на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Crew Dragon компании SpaceX, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Процитируем Рогозина. Он написал 29 апреля 2014 года после захвата Крыма:

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Пошутил тогда? Посмеялся, неразумный? Как теперь? Все еще смешно? Гы-гы-гы?

У Америки новый современный корабль Crew Dragon. Она успешно решила задачу доставки астронавтов в космос. «Роскосмос» остался без денег, которые Америка платила за доставку своих космонавтов на МКС с помощью российских «Союзов». Во всяком случае, без части доходов.

Америка сделала новый корабль. Частная компания сделала.

А каких успехов добились вы – путины, рогозины за последние двадцать лет? Чем удивили мир? Что произвели? Бесконечную воровскую историю с космодромом «Восточный». Десятки миллиардов, сожженные на зрелища, – олимпиады, чемпионаты. Триллион, вбухнутый в Крым. Флотилию яхт олигархов? Эскадрилья частных самолетов для Аскер-заде, Медведевой и Шуваловых?

И все на «союзах» летают – советской разработке 60-х. Так ничего и не смогли создать нового.

Стойте теперь и смотрите, молча задрав головы в небо, на чужие космические достижения. Вы – нули.