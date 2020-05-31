закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 12:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рогозин смотрит в небо

16
  • 31.05.2020, 9:51
  • 6,408
Рогозин смотрит в небо
Дмитрий Рогозин

Любителям батутов остается завидовать молча.

Америка вернулась в пилотируемую космонавтику.

Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен отправились сегодня на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Crew Dragon компании SpaceX, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Процитируем Рогозина. Он написал 29 апреля 2014 года после захвата Крыма:

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Пошутил тогда? Посмеялся, неразумный? Как теперь? Все еще смешно? Гы-гы-гы?

У Америки новый современный корабль Crew Dragon. Она успешно решила задачу доставки астронавтов в космос. «Роскосмос» остался без денег, которые Америка платила за доставку своих космонавтов на МКС с помощью российских «Союзов». Во всяком случае, без части доходов.

Америка сделала новый корабль. Частная компания сделала.

А каких успехов добились вы – путины, рогозины за последние двадцать лет? Чем удивили мир? Что произвели? Бесконечную воровскую историю с космодромом «Восточный». Десятки миллиардов, сожженные на зрелища, – олимпиады, чемпионаты. Триллион, вбухнутый в Крым. Флотилию яхт олигархов? Эскадрилья частных самолетов для Аскер-заде, Медведевой и Шуваловых?

И все на «союзах» летают – советской разработке 60-х. Так ничего и не смогли создать нового.

Стойте теперь и смотрите, молча задрав головы в небо, на чужие космические достижения. Вы – нули.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина