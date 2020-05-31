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Вспышка COVID-19 под Брестом: завмаг две недели лежит на ИВЛ

  • 31.05.2020, 10:18
  • 2,522
Вспышка COVID-19 под Брестом: завмаг две недели лежит на ИВЛ

Тесты на коронавирус белорусам из сельской местности не делают.

Вспышка Covid-19 в деревне под Брестом. Госпитализирована семья из пяти человек, заведующая магазином – на аппарате ИВЛ, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Брестский район, агрогородок Клейники, - пишет читатель канала. - Семья из пяти человек - муж с женой, бабушка, дочь, зять – в разных больницах Бреста. Они живут все по разным адресам.

Первым в понедельник госпитализировали мужчину, до этого участковый терапевт ему поставила и лечила бронхит.

Этот же терапевт в течении двух недель лечила бронхит у заведующей местным магазином, в результате уже две недели она на аппарате ИВЛ. Из этого же магазина продавец пару дней уже в больнице.

Тесты никому не делают, вроде обещают, но пока нет».

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