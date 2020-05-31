Как в Барановичах скрывают диагноз «коронавирус» 3 31.05.2020, 10:38

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С жительницы города взяли подписку о неразглашении информации.

Жительнице Барановичей, которая месяц провела в больнице запретили рассказывать о диагнозе. У нее взяли подписку о неразглашении информации, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Вчера вернулась коллега с больничного, работаем в продуктовом магазине в Барановичах, - рассказывает читатель канала. - Больше месяца была в больнице. Попросили рассказать, чем она так долго болела и какая обстановка в больнице сейчас. Её ответ был, что она ничего никому может говорить, так как подписала в больнице документы о неразглашении информации».

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