Павел Северинец: Сегодня в 12.00 легальные пикеты начнутся в Минске и всех областных центрах 9 31.05.2020, 10:46

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Политик призвал приходить на пикеты и требовать свободы.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец обратился к соотечественникам в «Фейсбуке»:

«Друзья! Провокация в Гродно и задержание Сергея Тихановского - это попытка подавить массовый мирный народный протест, который растет.

Но рассерженные люди продолжат выходить на законные пикеты «Страны для жизни», чтобы выразить поддержку Сергею и потребовать его освобождения и свободы для всех политзаключенных.

В воскресенье, 31 мая, большие легальные пикеты пройдут в 12.00 во всех областных центрах!

Меры безопасности - социальная дистанция и маски.

Свободу Тихановскому!

Жыве Беларусь!»

Расписание пикетов на 31 мая в Минске

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00

Расписание пикетов на 31 мая в областных центрах

Брест - площадь Ленина. 12:00

Витебск - бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А). 12:00

Гомель - универмаг «Гомель» (ул. Советская, 60). 12:00

Гродно - Советская площадь. 12:00

Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00

Не забудьте маски, паспорт и тапки! Cтоп таракан!

Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.