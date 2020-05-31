Павел Северинец: Сегодня в 12.00 легальные пикеты начнутся в Минске и всех областных центрах

Павел Северинец: Сегодня в 12.00 легальные пикеты начнутся в Минске и всех областных центрах9
- 31.05.2020, 10:46
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Политик призвал приходить на пикеты и требовать свободы.
Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец обратился к соотечественникам в «Фейсбуке»:
«Друзья! Провокация в Гродно и задержание Сергея Тихановского - это попытка подавить массовый мирный народный протест, который растет.
Но рассерженные люди продолжат выходить на законные пикеты «Страны для жизни», чтобы выразить поддержку Сергею и потребовать его освобождения и свободы для всех политзаключенных.
В воскресенье, 31 мая, большие легальные пикеты пройдут в 12.00 во всех областных центрах!
Меры безопасности - социальная дистанция и маски.
Свободу Тихановскому!
Жыве Беларусь!»
Расписание пикетов на 31 мая в Минске
Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00
Расписание пикетов на 31 мая в областных центрах
Брест - площадь Ленина. 12:00
Витебск - бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А). 12:00
Гомель - универмаг «Гомель» (ул. Советская, 60). 12:00
Гродно - Советская площадь. 12:00
Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00
Не забудьте маски, паспорт и тапки! Cтоп таракан!
Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!
Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.