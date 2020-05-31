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Беларусь, областные центры, 12.00

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  • 31.05.2020, 11:05
  • 4,619
Беларусь, областные центры, 12.00

Придите поддержать народного блогера и поставить подпись за Светлану Тихановскую

Лучшая поддержка для народного блогера Сергея Тихановского — присутствие на легальных пикетах по сбору подписей.

31 мая вы можете принять участие в легальных пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую во всех областных центрах Беларуси. Начало – в 12:00.

Расписание пикетов на 31 мая

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00

Брест - площадь Ленина. 12:00

Витебск - бизнес-центр «Марко Сити» (ул. Ленина, 26А). 12:00

Гомель - универмаг «Гомель» (ул. Советская, 60). 12:00

Гродно - Советская площадь. 12:00

Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00

Не забудьте маски, паспорт и тапки! Cтоп таракан!

Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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