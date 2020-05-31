Максим Винярский: Время стареющего диктатора ушло 6 31.05.2020, 11:17

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Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня мы сами решаем, кто мы и что нам делать.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский рассказал пресс-службе кампании Светланы Тихановской.

- Последнее время в воздухе висит уже не ощущение перемен, а ощущение их неотвратимости, - заявил он. - Все больше людей приходят к мысли: так жить нельзя. Нельзя все время лгать: себе, окружающим, соседям. Нельзя на лжи и лицемерии строить жизнь страны. Именно это ощущение, что с нашей страной все «не так» толкает даже совсем аполитичных людей на какие-то шаги. Люди понимают, что молчать больше нельзя. Нельзя отворачиваться от беспредела, творящегося на твоих глазах.

29 мая вся страна увидела, как холуи диктатора, прикрываясь провокацией, по-бандитски напали на известного блогера Сергея Тихановскго, руководителя инициативной группы потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской. Нервы стареющего диктатора не вынесли даже нескольких дней сбора подписей. Всего несколько дней, когда люди свободно встречались для того, чтобы слушать правду и говорить ее. Он очень боится этой правды. Боится того, что все вокруг осознают, как мала его свора, как он слаб, как загнан. Боится народа, который бросил один на один с эпидемией. В истерике он даже не заметил, как рассказал о провокации против Сергея за несколько часов до того, как она произошла.

Арестом Тихановского, он пытается показать, что все еще контролирует ситуацию. Но это давно уже не так. Мы сами решаем кто мы и что нам делать. Его время ушло. Громко во весь голос сказать: Сегодня я – Сергей Тихановский. Нас, таких, очень много, миллионы граждан страны. Взятие заложников Лукашенко больше не поможет.

Расписание пикетов на 31 мая

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00

Брест - площадь Ленина. 12:00

Витебск - бизнес-центр «Марко Сити» (ул. Ленина, 26А). 12:00

Гомель - универмаг «Гомель» (ул. Советская, 60). 12:00

Гродно - Советская площадь. 12:00

Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00

Не забудьте маски, паспорт и тапки! Cтоп таракан!

Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!

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