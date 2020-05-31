Алесь Круткин: Вся страна ждет освобождения, готовим тапки и дихлофос 3 31.05.2020, 11:32

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Алесь Круткин

Блогер рассказал, почему сегодня нужно поддержать Сергея Тихановского и выходить на улицы

Перемены в Беларуси близко, осталось совсем чуть-чуть. Об этом заявил в новом видеоролике на своем канале в YouTube популярный блогер Алесь Круткин.

«Уже совсем скоро мы попрощаемся с Лукашенко, - говорит он. - Посмотрите, как изменилась Беларусь за последние полгода. Тысячи людей в очередях на пикетах Сергея Тихановского, десятки тысяч подписей за выдвижение Виктора Бабарико. Огромный рост аудитории независимых СМИ и телеграм-каналов.

Перемены близко, осталось совсем чуть-чуть.

Пока выживший из ума и озлобленный на весь цивилизованный мир безумец заражал белорусов коронавирусом, его рейтинг достиг дна. Он, как самый настоящий таракан, спрятался под плинтус в сортире, тихонько грызет печенье и плачет. Малыш не плачь, скоро твоя ломка по власти будет вылечена в тюремной камере во время пожизненного заключения. Да-да, это единственный вариант седьмого срока для тебя. Он возможен только в тюрьме.

Беларусы поддержат любого, кто выйдет против тебя. Банкира Виктора Бабарико, народного блогера Сергея Тихановского. Кого угодно. Так ты Саша всех достал! Так сильно тебя ненавидят! Я когда-то говорил, что Лукашенко поддерживают процентов 10 белорусов. Уже нет. 1-2 процента – это максимум, что у него осталось. От него отвернулись все. Над ним смеются чиновники, его распоряжения саботируют вертикальщики, он – пустое место.

Этот лузер на любых честных выборах занял бы последнее место. Даже на выборах старосты какого-нибудь хутора. Даже его любимый бойцовский петух, есть такой у колхозного диктатора на его дроздовской фазенде, взял бы больше процентов чем его сумасшедший хозяин.

Наступили решающие месяцы. Решающие моменты последнего года войны. Года любви, спасения, свободы и рекордов. В инициативную группу Виктора Бабарико записались, записались добровольно, рекордные 10 тысяч граждан. И этот успешный топ-менеджер и меценат набрал всего лишь за три дня 50 тысяч подписей избирателей. Говорят, что, узнав об этом, колхозный диктатор снова заперся в своем любимом шкафу и оттуда предложил Бабарико пост премьер-министра.

Сергей Тихановский – народный трибун и лидер улицы. Серега, привет и огромное спасибо за поддержку когда я зимой сидел 45 суток ареста. Тихановский 24 мая собрал самый большой в истории Беларуси пикет по сбору подписей. Пять тысяч человек от площади Якуба Коласа до Комаровки стояли в очереди несколько часов. Затем массовые пикеты в Слуцке, Барановичах, Могилеве, Гомеле, Гродно и Бресте. Каждый день тысячи людей приходят чтобы сказать: седьмой срок для Луки его банды - только в тюрьме! Баста колхозной диктатуре! Стоп таракан!

Только начался сбор подписей – и у Лукашенко сдали нервы. В пятницу в Гродно после провокации задержали Сергея Тихановского. Представьте, за неделю мы довели Лукашенко до истерики. Что будет дальше? Это зависит только от нас. Нужно поддержать Сергея Тихановского и выходить на улицы.

Единственное спасение для Сашки-вора это украсть наши голоса. Такой финт он проворачивал раньше. Нам нужно будет защитить свои голоса. Сейчас решающий год, решающие месяцы, решающие дни для нашей страны, для нашей Беларуси. Против Лукавого уже все: врачи, учителя, военные, пенсионеры, студенты, рабочие, инженеры,бизнесмены, доярки, трактористы. Даже милиционеры говорят: Пора менять лысую резину! Вся страна ждет освобождения: От Ошмян до Орши. От Россон до Петрикова. Готовим тапки и дихлофос. Но пасаран стоп таракан!»

Расписание пикетов на 31 мая

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00

Брест - площадь Ленина. 12:00

Витебск - бизнес-центр «Марко Сити» (ул. Ленина, 26А). 12:00

Гомель - универмаг «Гомель» (ул. Советская, 60). 12:00

Гродно - Советская площадь. 12:00

Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00

Не забудьте маски, паспорт и тапки! Cтоп таракан!

Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!

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