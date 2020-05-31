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Коронавирус продолжает бушевать по Беларуси

  • 31.05.2020, 11:36
  • 1,883
Коронавирус продолжает бушевать по Беларуси

COVID-19 охватывает учебные заведения, больницы и предприятия.

Новые случаи Covid-19 в Минской и Могилевской областях. Заражение распространяется по учебным заведениям, больницам и предприятиям, сообщает Telegram-канал «Баста!».

"Моя сестра работает в швейном цеху БелАЗа, швеи сидят близко друг к другу, масочный режим до последнего никто не соблюдал. Из 35-и сотрудниц на работу вчера вышли только 13. Шестеро из заболевших в больнице с пневмониями", - пишет читатель.

"Радошковичский керамический завод. Мужчину с температурой 40 забрали в больницу, другого отправили на больничный на 3 дня.

Женщина почувствовала недомогание, ей больничный не дали, тест не сделали – мол, незачем. Когда пропало обоняние, она сама пошла за свой счёт для того чтобы лечится.

Главврач Радошковичской больницы, которая недавно рассказывала в интервью о том, как у нас всё хорошо, сама теперь лечится от двусторонней пневмонии", - сообщает подписчик.

"Слуцк. Покупала на улице в городе помидоры, разговорились с девочкой-продавцом. Оказалось, что она в медицинском колледже учится и подрабатывает в Слуцкой больнице. Я в шоке была, там везде коронавирус, а она стоит помидоры продает. Она же контакт", - пишет жительница Слуцка.

"Клецк. У гинеколога, который был единственным "чистым", оказался положительный тест на "ковид", его госпитализировали. Много беременных через него прошло. Потом вместо него работала гинеколог из грязной зоны. Акушерка с обоими работала одна и та же, она тоже госпитализирована с коронавирусом. У 12 человек из школы №2 также положительные тесты", - сообщает подписчик.

"Могилёв, Минское шоссе, 32. Забирали человека", - пишет читатель.

"Средняя школа №35 в Могилеве. Два подтверждённых случая коронавируса у учителей. Вчера в школу звонили из санстанции, выявляли контакты среди детей. Школа отработала в обычном режиме обе смены, никакой дезинфекции не проводилось. В понедельник у старшеклассников начинаются экзамены", - сообщает подписчик.

"Заместитель начальника Следственного комитета Бобруйска и его семья на изоляции. Жена на "Белшине" в бухгалтерии работает. В управлении столовых многих отправили на самоизоляцию. Рабочие места на "Белшине" обработали", - пишет читатель.

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