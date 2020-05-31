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Николай Статкевич: Защитим Сергея Тихановского и будущее нашей страны!

  • 31.05.2020, 11:38
  • 1,621
Николай Статкевич: Защитим Сергея Тихановского и будущее нашей страны!

Политик призвал приходить сегодня на легальные пикеты во всех областных центрах Беларуси.

Защитим Сергея Тихановского и будущее нашей страны! Приходите на легальные пикеты во всех областных центрах Беларуси, пишет на своем «Фейсбуке» политик Николай Статкевич.

Если народ покажет свою силу, то приказы Лукашенко будет выполнять только его шпиц.

Начало – 31 мая в 12:00

Места пикетов:

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей).

Брест - площадь Ленина.

Витебск - бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А).

Гомель - универмага "Гомель" (ул. Советская, 60).

Гродно - Советская площадь.

Могилёв - ул. Ленинская, 29.


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