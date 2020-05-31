Нардепы от «Слуги народа» обсудят вопрос о возможной отставке главы МВД Украины Авакова 31.05.2020, 12:27

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Фото: mvs.gov.ua

Ранее уволить Авакова требовали и депутаты из фракции «Голос»

На заседании фракции "Слуги народа" 1 июня будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил в эфире "Еспресо".

"Откровенно, позиция еще не сформирована – мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", – сказал Монастырский.

Он отметил, что главным при оценке эффективности руководства МВД станет то, насколько быстрым было содействие в расследовании по делам о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции и стрельбе в Броварах.

"Я сторонник того, что в этих случаях надо [изучить] и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства", – добавил Монастырский.

29 мая депутаты из фракции "Голос" требовали уволить Авакова из-за инцидента в Кагарлыкском отделении полиции.