Молодой бизнесмен: Я знаю, что никто не голосует за Лукашенко 2 31.05.2020, 12:39

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Белорусам стыдно ставить подписи за диктатора.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Молодой человек на пикете в Минске рассказал, почему пришел выразить свою гражданскую позицию.

«Я уже три ночи не могу спать. Раньше я был аполитичным, но сегодня пришел на площадь. Я бизнесмен, живу неплохо. Но сегодня я пришел, потому что у меня есть ребенок трех лет. И я не хочу, чтобы мой ребенок выходил на улицы, а его хватали. Я возмущен до глубины души спектаклем в Гродно! Какая-то сомнительная женщина пышных форм - это просто абсурд... Я знаю, что никто не голосует за Лукашенко. У меня у знакомой в банке стоит стол для подписей за Лукашенко - и никто не подходит, всем стыдно.

Я юрист по образованию, я 12 видео посмотрел. Я требую немедленно освободить Тихановского! Я буду свидетелем за него. Ребята из МВД, вы серьезно? Я буду свидетельствовать против вас. Во мне есть кавказские корни - и я не успокоюсь. Я ночами не сплю!».

Выступление мужчины вызвало овации.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.