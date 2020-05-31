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Молодой бизнесмен: Я знаю, что никто не голосует за Лукашенко

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  • 31.05.2020, 12:39
  • 2,199
Молодой бизнесмен: Я знаю, что никто не голосует за Лукашенко

Белорусам стыдно ставить подписи за диктатора.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Молодой человек на пикете в Минске рассказал, почему пришел выразить свою гражданскую позицию.

«Я уже три ночи не могу спать. Раньше я был аполитичным, но сегодня пришел на площадь. Я бизнесмен, живу неплохо. Но сегодня я пришел, потому что у меня есть ребенок трех лет. И я не хочу, чтобы мой ребенок выходил на улицы, а его хватали. Я возмущен до глубины души спектаклем в Гродно! Какая-то сомнительная женщина пышных форм - это просто абсурд... Я знаю, что никто не голосует за Лукашенко. У меня у знакомой в банке стоит стол для подписей за Лукашенко - и никто не подходит, всем стыдно.

Я юрист по образованию, я 12 видео посмотрел. Я требую немедленно освободить Тихановского! Я буду свидетелем за него. Ребята из МВД, вы серьезно? Я буду свидетельствовать против вас. Во мне есть кавказские корни - и я не успокоюсь. Я ночами не сплю!».

Выступление мужчины вызвало овации.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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