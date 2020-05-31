«Змеиная» статистика COVID-19 Андрей Илларионов

31.05.2020, 12:56

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ

ФОТО: RFE/RL

Как российские власти манипулируют статистическими данными.

То, что официальная российская статистика коронавирусной эпидемии не отражает реальной картины бедствия, является секретом полишинеля. В последнее время многие авторы привлекали общественное внимание к различным проявлениям манипуляций статистическими данными.

Статистика тестирования

Развернутую характеристику нереальности статистики тестов дал Гарри Каспаров:

Г. Каспаров― ...наиболее показательная цифра, которая доказывает, на мой взгляд, что российская статистика полностью сфальсифицирована – это цифра тестов. Каждый день российская власть добавляет примерно тысяч 250 тестов. Сначала делали это примитивно. Добавляли просто по 200 с чем-то тысяч, но с нулями. Потом в какой-то момент спохватились, что когда все нули стоят, пять нулей в конце – это некрасиво. Сейчас начали немножко разбавлять эти цифры. Тем не менее, все равно я посмотрел, очередные 250 тысяч тестов были сделаны. А думаешь, это реально, что 250 тысяч сейчас в России было сделано. Значит, в Москве должно было быть сделано 150 тысяч тестов. На сегодняшний день, если верить статистике – каждый 20-й россиян уже получил тест. Ну как?

И. Воробьева― Если я правильно понимаю, данные Роспотребнадзора это в стране, в России 7 миллионов тестов было проведено.

Г. Каспаров― Семь миллионов 147 тысяч. Если верить…

И. Воробьева― Соответственно, если верить тем же чиновникам, главному санитарному врачу Анне Поповой, она сказала, что количество положительных тестов составляет примерно 10-12% от числа всех проводимых тестов. Получается, что должно быть 700 тысяч зараженных [согласно официальным данным, на 18 мая было зафиксирована 291 тыс. заболевших. – А.И.].

Г. Каспаров― Опять цифры не бьются. Опять получается разногласие. Потому что цифры во многом выдуваются из воздуха.

Вослед Г.Каспарову аналогичные вопросы задал Алексей Венедиктов:

Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, честно глядя в глаза президенту, что количество положительных тестов на коронавирус составляет 10-12% от числа всех проводимых тестов.

Посчитаем.

В стране 146 миллионов человек. Ну хорошо, из них 100 миллионов – это 18+. Это значит, что должно быть 10 миллионов зараженных, а в официальной статистике – 290 тысяч выявленных.

Не бьется.

Зайдем с другой стороны. В стране проведено 7,1 миллионов тестов (данные того же Роспотребнадзора). Это значит, что должно быть 700 тысяч зараженных.

Не бьется.

Посмотрим совсем под другим углом. За последние три дня в стране каждый день проводят более 200 тысяч тестов. Это значит, что должно было быть выявлено не менее 20 тысяч зараженных в сутки. А по официальной статистике – в два раза меньше: 9,2 – 9,7 – 8,9.

Не бьется.

Статистика заболеваемости в России в целом

Борис Овчинников продемонстрировал аномальность частотности появления чисел заболевших, оканчивающихся на 99 и 98:

За последние 25 дней, с 30 апреля до 24 мая включительно, официальное количество выявленных больных за сутки четырежды заканчивалось на 99: 7099 30 апреля, 10699 8 мая, 10899 12 мая, 8599 24 мая. 4 раза из 25. Это в 16 раз выше матожидания (которое тут считается просто – 99 на конце в среднем должно выпадать один раз из 100).

Статистика заболеваемости в регионах

Данные о заболеваемости в российских регионах, демонстрирующие относительно ровные «плато», часто близкие к цифре 100, не имеют ничего общего с характером развития эпидемии в странах мира, где статистика не подвергается манипуляциям.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, гендиректор Центра Алмазова Евгений Шляхто 26 мая сообщил: Число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией остается высоким – только сегодня госпитализировали почти 700 человек. Последние 4 дня мы не имеем роста [числа госпитализируемых. – А.И.]. Если вспомним про 22 мая, то это было 767 поступивших, сегодня – меньше 700. Это внушает определенный оптимизм, – сказал академик Шляхто. Он также отметил, что госпитализируются сегодня около 40% заболевших (60% лечатся дома).

При 40%-ном удельном весе госпитализации 700 поступлений в больницы означает число заболевших 1750 человек в день. Как 26 мая, так и в предыдущие дни официальные числа заболевших в Петербурге находились на уровне, в 4-5 раз меньшем: 22 мая – 389 чел., 23 мая – 363 чел., 24 мая – 384 чел., 25 мая – 364 чел., 26 мая – 363 чел.

Статистика смертности в Москве

Появление предварительных, а затем и официальных данных об общей смертности в Москве в апреле 2020 года позволило рассчитать величину избыточной смертности по сравнению с обычным уровнем для этого месяца, которая по данным Департамента здравоохранения г.Москвы составила 1841 чел. По уточненным данным истинное превышение смертности в апреле 2020 года составило 1753 случая. При официальной величине погибших от ковида в 639 чел. (уточненная цифра – 636 чел.) занижение фактической смертности оценивается как приблизительно троекратное.

Статистика смертности в регионах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что с 1 марта по 11 мая в городе от ковида умерли 63 пациента, а от внебольничной пневмонии – 694 человека. 17 мая министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что наряду с 27 погибшими от коронавируса в республике 657 человек скончались от внебольничной пневмонии. По этим данным получается, что занижение смертности в Петербурге оказывается, как минимум, 12-кратным, в Дагестане – 25-кратным.

В журнале больничного морга [в Саранске] всего 114 человек, и у всех – COVID-19, и у всех он не первым номером, поэтому и в статистику как умершие от ковида эти люди не попали, – говорит Елена. На 28 мая 2020, согласно официальным данным правительства Мордовии, от коронавируса в республике скончалось 12 человек. Иными словами, если во всей Мордовии только одна эта больница занимается ковидными больными, то занижение смертности составляет 9,5 раза.

Статистика заболеваемости и смертности среди медицинских работников

В Республике Башкирии к 29 мая коронавирусом заразились 507 медиков. На ту же дату в республике по официальным данным был 3021 заболевший. Получается, что медики составляют непропорционально высокую долю от общего числа заболевших – почти 17%.

В списке памяти, учитывающем погибших в битве с эпидемией врачей, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи, на 29 мая находятся 326 человек при общей официальной численности всех погибших в стране в 4374 человека. Иными словами, каждый 13-й погибший в России оказался медицинским работником, а доля медработников в общем числе погибших составляет 7,5%. По сравнению с другими странами это соотношение является невероятно высоким.

Удельный вес медиков в общем числе погибших в России оказывается выше, чем: в Иране – в 4,3 раза, в Италии – в 11 раз, в Великбритании – в 13 раз, в США – в 14 раз, в Германии – в 30 раз.

Колоссальный разрыв в смертности медиков допускает такие возможные объяснения:

— катастрофически низкий уровень обеспечения медицинского персонала средствами индивидуальной защиты;

— существенно более высокий уровень общей смертности от коронавирусной инфекции;

— одновременное действие обоих факторов.

Прямая линия или «змеиный хвост»?

В дополнение к многочисленным примерам фальсификации статистики, приведенным выше и обсуждаемым в настоящее время в общественном пространстве, добавим еще один признак фальсификации – величину соотношения числа заболеваний и числа смертей по регионам страны, а также устойчивость этого соотношения. Проводимые в ИЭА международные и межрегиональные сравнения показателей заболеваемости и смертности показывают, что соотношения между ними по регионам отдельных стран оказываются весьма близкими.

На графиках связи числа заболеваний и числа смертей при межрегиональных сравнениях в странах с качественно ведущейся статистикой облако рассеяния наблюдений оказывается довольно «узким», «сжатым», а показатель устойчивости такой связи, измеряемый коэффициентом детерминации (R2), оказывается довольно высоким, не менее 0,8.

Италия, 27 мая

Испания, 27 мая

Германия, 28 мая

США, 27 мая

Бразилия, 28 мая

Украина, 28 мая

Параметры уравнений регрессий между числом заболеваний и числом смертей по регионам стран с качественной и некачественной эпидемической статистикой

Страны Даты Коэффициент детерминации (R2) Коэффициент угла наклона линии тренда Удельный вес регионов, попавших в регрессию, в общем числе регионов страны, %

Италия 27.05 0.96 1.25 100.0

Испания 27.05 0.81 1.29 100.0

Германия 28.05 0.91 1.26 100.0

США 27.05 0.81 1.20 100.0

Бразилия 28.05 0.81 1.15 100.0

Украина 28.05 0.87 1.02 96.0

Россия 28.05 0.50 0.83 95.0

В странах с некачественной статистикой облако рассеяния наблюдений оказывается «рыхлым», а коэффициент детерминации (R2) – довольно низким для такого рода корреляций (около 0,5).

Россия, 28 мая

Кроме того, значения параметров этих уравнений для стран с качественной статистикой оказываются устойчивыми в течение всего периода эпидемии. Линии трендов коэфициента детерминации и коэффициента угла линии наклона по своей форме оказываются близкими к строгим прямым линиям.

Италия, 18 апреля – 28 мая

США, 18 апреля – 28 мая

Однако в России, стране с интенсивно фальсифицируемой статистикой, параметры этих уравнений оказываются неустойчивыми, что отражается на значительных волнообразных колебаниях этих показателей на графиках – появлении постоянно изгибающихся линий, так называемых «змеиных хвостов».

Россия, 18 апреля – 28 мая

Таким образом, подобно закономерностям Гауссова распределения, позволившим выявлять и демонстрировать масштабные фальсификации российской электоральной статистики, появление в уравнениях регрессий «змеиных хвостов» позволяет выявлять и демонстрировать манипуляции с данными эпидемической статистики.

Андрей Илларионов , «Эхо Москвы»