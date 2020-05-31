закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Житель Бреста: Пусть БТ и провокаторы готовятся к судам

1
  • 31.05.2020, 12:52
  • 1,357
Житель Бреста: Пусть БТ и провокаторы готовятся к судам

Провокация в Гродно вызвала у жителя Бреста ярость.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Житель Бреста на пикете в городе над Бугом рассказал, почему пришел поддержать альтернативных кандидатов.

«Подпишусь за всех, кроме дьявола. Он (Лукашенко - прим.) - сумасшедший, ему место в психбольнице. Провокация в Гродно вызвала у меня ярость. Пусть БТ и провокаторы готовятся к судам, такое прощать нельзя. Кукловоду мало осталось», - сказал житель Бреста.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина