Житель Бреста: Пусть БТ и провокаторы готовятся к судам 1 31.05.2020, 12:52

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Провокация в Гродно вызвала у жителя Бреста ярость.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Житель Бреста на пикете в городе над Бугом рассказал, почему пришел поддержать альтернативных кандидатов.

«Подпишусь за всех, кроме дьявола. Он (Лукашенко - прим.) - сумасшедший, ему место в психбольнице. Провокация в Гродно вызвала у меня ярость. Пусть БТ и провокаторы готовятся к судам, такое прощать нельзя. Кукловоду мало осталось», - сказал житель Бреста.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.