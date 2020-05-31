Минчанин на пикете: Диктатор угрожает вашим детям 31.05.2020, 13:14

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Белорус обратился к силовикам и финансистам.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Белорус на пикете в Минске призвал силовиков и финансистов поменять «текущую крышу»:

«Хочу обратится к силовикам и финансистам. Лукашенко угрожает вашим детям. Меняется обстановка: крыша течет, посмотрите вверх, если вы не поменяете эту крышу, вы сядете в лужу. Здесь происходит средневековая пародия и посмешище, неужели вам не стыдно за страну?».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.