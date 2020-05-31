Константин Остапук: Куда ты идешь с таким рейтингом? 1 31.05.2020, 13:36

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В этом году у диктатора ничего не пройдет, люди выйдут и будут ставить палатки на площади.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Житель Бреста Константин Остапук сказал, что времена изменились и белорусы готовы выходить на площади:

«Сегодня мы ждали у нас Сергея Тихановского, но против него в Гродно была сделана топорная провокация. Но людей из-за этого вышло только больше.

Лукашенко увидел огромные очереди к Тихановской во всех городах и просто испугался. У него сейчас рейтинг 1-3%. Куда ты идешь с таким рейтингом?

Я думаю в этом году у Лукашенко ничего не пройдет, люди выйдут и будут ставить палатки на площади, времена изменились».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.