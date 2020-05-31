Валерий Щукин: Я такого никогда не видел в этом городе 3 31.05.2020, 13:53

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Фото: svaboda.org

Известный активист поделился впечатлениями о пикетах.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Активист Валерий Щукин поделился впечатления о пикетах в Минске:

«Я такого никогда не видел в этом городе. Если эта придворная дама Ермошина не зарегистрирует Тихановскую - будет бунт. Все эти люди выйдут на Площадь. Я скажу одно: достал».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.