Валерий Щукин: Я такого никогда не видел в этом городе

Валерий Щукин: Я такого никогда не видел в этом городе3
- 31.05.2020, 13:53
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Известный активист поделился впечатлениями о пикетах.
Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.
Активист Валерий Щукин поделился впечатления о пикетах в Минске:
«Я такого никогда не видел в этом городе. Если эта придворная дама Ермошина не зарегистрирует Тихановскую - будет бунт. Все эти люди выйдут на Площадь. Я скажу одно: достал».
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.