Очередь на пикет в Минске растянулась на 2-3 километра
- 31.05.2020, 14:06
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Минчане продолжают приходить к Комаровскому рынку.
Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.
Лидер Молодого фронта Денис Урбанович заявил, что очередь в Минске растянулась на 2-3 километра.
«Сейчас самый ответственный момент, решается судьба страны, важно, что сегодня вышли самые обычные люди. Тихановский - настоящий народный человек, народный блогер. Большинству белорусов это все надоело, все поддерживают тех, кто сегодня вышел», - заявил активист.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.