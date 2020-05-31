Очередь на пикет в Минске растянулась на 2-3 километра 31.05.2020, 14:06

4,987

Фото: nn.by

Минчане продолжают приходить к Комаровскому рынку.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Лидер Молодого фронта Денис Урбанович заявил, что очередь в Минске растянулась на 2-3 километра.

«Сейчас самый ответственный момент, решается судьба страны, важно, что сегодня вышли самые обычные люди. Тихановский - настоящий народный человек, народный блогер. Большинству белорусов это все надоело, все поддерживают тех, кто сегодня вышел», - заявил активист.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.