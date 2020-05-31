«Мы должны поддержать друг друга и в этом году сменить власть» 31.05.2020, 14:10

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Фото: Европейская Беларусь

Этот момент настал.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Минчанка на пикете высказалась по поводу ситуации в Беларуси:

«Надоел это полный беспредел! Народу уже некуда двигаться, кроме Площади. Сейчас такой момент: мы должны поддержать друг друга и в этом году сменить власть».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.