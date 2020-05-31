Минчанин: Посмотри, где заканчивается наша очередь, и подумай
- 31.05.2020, 14:29
- 4,184
Мы посылаем сигнал Лукашенко в ответ на провокацию в Гродно.
Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.
Молодой минчанин во время пикета прокомментировал действия диктатора во время провокации в Гродно:
«Своей провокацией в Гродно Лукашенко послал нам сигнал. Сегодня мы посылаем ему сигнал: посмотри, где заканчивается наша очередь, и подумай».
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.