закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 15:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Брестчанка рассказала, почему «встала с дивана» и пришла на пикет

1
  • 31.05.2020, 14:42
  • 2,253
Брестчанка рассказала, почему «встала с дивана» и пришла на пикет
Фото: Беларусь головного мозга

После случая в Гродно власти опозорились на все мировое сообщество.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Белоруска Александра рассказала на пикете в Бресте, что ее мотивировало прийти на пикет:

«В Гродно Лукашенко опозорился на все мировое сообщество. Он - обманщик, врун. Я 26 лет за него не голосовала, но и не выходила на площадь. А как увидела, что в Гродно сделали спектакль позорный - не смогла терпеть и вышла. Лукашенко, вы - позорище, вы опозорили Беларусь на весь мир! Поэтому я встала с дивана и пришла сюда. Мы пришли всей семьей - здесь и муж, и дочь, и даже наше собака. Этого человека все называют тараканом. Он украл у нас веру и надежду. Он лгун и я хочу, чтоб его убрали».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина