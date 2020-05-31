Брестчанка рассказала, почему «встала с дивана» и пришла на пикет 1 31.05.2020, 14:42

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Фото: Беларусь головного мозга

После случая в Гродно власти опозорились на все мировое сообщество.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Белоруска Александра рассказала на пикете в Бресте, что ее мотивировало прийти на пикет:

«В Гродно Лукашенко опозорился на все мировое сообщество. Он - обманщик, врун. Я 26 лет за него не голосовала, но и не выходила на площадь. А как увидела, что в Гродно сделали спектакль позорный - не смогла терпеть и вышла. Лукашенко, вы - позорище, вы опозорили Беларусь на весь мир! Поэтому я встала с дивана и пришла сюда. Мы пришли всей семьей - здесь и муж, и дочь, и даже наше собака. Этого человека все называют тараканом. Он украл у нас веру и надежду. Он лгун и я хочу, чтоб его убрали».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.