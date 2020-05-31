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Белорус не сдержал эмоций на пикете Тихановских

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  • 31.05.2020, 15:01
  • 3,283
Белорус не сдержал эмоций на пикете Тихановских
Фото: nn.by

Крик души минчанина.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Молодой минчанин не сдержал слез на пикете:

«Меня жизнь вынудила работать в пару тысячах километров отсюда и мне это не нравится. Я не хочу сыну своему говорить, что он тоже должен так же. Меня пугает, что это становится нормой.

Если бы мне 15 лет назад сказали, что я буду зарабатывать так далеко от дома, я бы возмутился. Родители, посадите сейчас своих детей на колени и скажите им, что они не будут так жить, как мы. Все надо сделать, чтобы наши дети не жили так!

Я получил высшее образование, сертификаты сдавал. Я учился, я старался, а теперь катаюсь за 2000 километров. Я не хочу, чтоб мой сын так жил».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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