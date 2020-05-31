Лукашенко ждет судьба Януковича8
- 31.05.2020, 15:03
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Диктатор совершил фатальную ошибку.
Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.
Молодой минчанин на пикете заявил:
«Люди, происходит какой-то беспредел! Актер в Гродно получил не Оскара, а новые погоны».
Его мысль развил другой участник пикета:
«Лукашенко ждет судьба Януковича. Он обидел Тихановского, это его фатальная ошибка. Это позор. Этим они просто объединили белорусский народ. Если не мы сейчас - то кто? После этой грязной провокации, блокбастера «Саша 3% и проститутки», вышло в 2-3 раза больше людей. Это людей мобилизовало».
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.