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Мы творим историю

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  • 31.05.2020, 15:28
  • 4,459
Мы творим историю
Фото: «Радыё Свабода»

У нас все получится.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Минчанин на пикете поделился своими впечатлениями:

«Достало все, за 20 лет столько натерпелся от этого бардака. Зарабатываешь - а он все отбирает. Мои одноклассники - по всей Европе, по всей Украине зарабатывают. Они просто пропадают, семьи распадаются. Надо менять эту власть. Народ сегодня творит историю. Посмотрите, сколько людей! Они пришли сюда, чтобы объединиться и эту старую рухлядь свалить. У нас все получится. Мы творим историю. Пора менять эту систему».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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