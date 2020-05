Тысячы людзей у чэргах, каб падпісацца супраць Лукашэнкі: Мінск, Віцебск, Брэст, Жлобін, Стоўбцы… 1 31.05.2020, 15:42

3,428

Фото: «Радыё Свабода»

Легальныя пікеты за Святлану Ціханоўскую праходзяць па ўсёй краіне.

Тысячы людзей сабраліся сёння на Камароўцы ў Мінску, каб паставіць подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў, пiша «Наша Нiва».

Чарга выцягнулася па вуліцы Харужай, плошчы Якуба Коласа і вуліцы Якуба Коласа да вуліцы Кульман, хоць подпісы прымаюць за Святлану Ціханоўскую за 16 сталамі, а за Віктара Бабарыку — за 11 сталамі.

Людзі перыядычна апладзіруюць машынам, якія сігналяць. А таксама скандуюць «Жыве Беларусь!», «Стоп таракан», «Лукашенко, уходи!», «Выпускай» і «Свабоду!». Вось відэа:

Нагадаем, што відэаблогер Сяргей Ціханоўскі быў затрыманы пасля правакацыі ў Гродне 29 мая. Сёння быў затрыманы і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч. Тым не менш, адбываецца фенаменальная самаарганізацыя іх прыхільнікаў.

Як сведчаць фоты і відэа, тысячы людзей стаялі сёння ў чэргах і ў іншых гарадах краіны, каб аддаць подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў — а, фактычна, супраць Аляксандра Лукашэнкі.

Глядзіце фота і відэа тут ніжэй:

15.00

На Камароўцы абсвісталі сілавікоў з мегафонам, якія спрабавалі казаць, што сход незаконны.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

14.40

Жлобін:

14.18

Людзей на Камароўцы падтрымліваюць аўтамабілісты.

14.10

Чарга ў Гродне:

13.59

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

13.55

Збор подпісаў у Лідзе:

13.53

Чарга на Камароўцы, выгляд зверху:

13.44

Чарга ў Стоўбцах:

13.39

Лейтматыў збору подпісаў на Камароўцы, апроч песні «Разбуры турмы муры» — рускамоўная «Свергнем таракана!» на матыў We will rock you гурта Queen.

13.34

Па выніках пагалоўнага падліку назіральнікаў-вясноўцаў, на 13.20 у чарзе да зборшчыкаў подпісаў на Камароўцы стаяла больш за 2100 чалавек.

13.32

Гродна:

Рэчыца:

13.26

Чарга ў Брэсце:

13.24

Чарга на Камароўцы выцягнулася па вуліцы Харужай, плошчы Якуба Коласа і вуліцы Якуба Коласа да вуліцы Кульман. Агульная яе даўжыня складае каля 920 метраў.

Людзі перыядычна апладзіруюць машынам, якія сігналяць. А таксама скандуюць «Жыве Беларусь!», «Стоп таракан», «Лукашенко, уходи!» і «Выпускай».

13.17

Чарга паставіць подпісы ў Маладзечне.

13.11

На Камароўцы заўважаны кандыдат у прэзідэнты-2010 Дзмітрый Ус. Ён прыйшоў «падтрымаць Статкевіча, падтрымаць усё жывое».

13.04

Чарга да Камароўкі выцягнулася да рога вуліц Коласа і Кульман.

12.59

Па дарозе да Камароўскага рынку быў затрыманы палітык Мікола Статкевіч, паведамляе тэлеграм-канал nexta_live.

12.55

Каля тысячы чалавек сабраліся ў Гомелі ў падтрымку Ціханоўскага. Прыйшла міліцыя, папярэдзіла, што «Вашы дзеянні падпадаюць пад парушэнне». Людзі пачалі пляскаць у далоні і скандаваць «Ганьба».

12.54

Людзі каля Камароўкі патрабуюць вызвалення Ціханоўскага, скандуючы і пляскаючы ў ладкі. Машыны сігналяць у знак падтрымкі.

12.50

У Магілёве доўгая чарга падпісацца стаіць пад праліўным дажджом.

12.39

На Камароўцы подпісы за Ціханоўскую збіраюць за 16 сталамі, за Бабарыку — на 11, за Казлова — за трыма сталамі. Чарга падпісацца стаіць да плошчы Якуба Коласа, у ёй больш як 1000 чалавек.

12.37

У Віцебску сабралася вялізная чарга да зборшчыкаў подпісаў, паведамляюць Народныя навіны Віцебска.

12.31

У Брэсце пікеты за кандыдатаў стаяць каля кінатэатра «Беларусь». Прысутнічаюць зборшчыкі за Ціханоўскую, Бабарыку, Цапкалу і Чэрачня. Найбольшая чарга за Ціханоўскую.

12.25

У Брэсце на плошчы Леніна сабралася каля сотні людзей, каб разам рушыць да месца збору подпісаў. У Кобрыне, паведамляе радыё «Свабода», быў затрыманы адзін з арганізатараў па прозвішчы Мароз, які раніцай збіраўся ехаць у Брэст.

12.18

Усталёўваюць стэнд Віктара Бабарыкі, скора мае пачацца збор подпісаў і за яго.

12.13

Чарга ахвотных падпісацца за Ціханоўскую заканчваецца ўжо каля «Пасажа». Людзі пад'язджаюць на таксоўках і становяцца ў канец чаргі.

12.02

Чарга заходзіць за Дом мэблі, у ёй ужо больш як 250 чалавек. Непадалёк стаіць пікет па зборы подпісаў за Андрэя Дзмітрыева. Побач з ім два чалавекі.

12.01

Подпісы за Ціханоўскую рэгіструюць на пяці сталах, да кожнага стаіць асобная чарга.

12.00

У чарзе ўжо больш за сто чалавек. З дынамікаў гучыць песня «Разбуры турмы муры».

У Мінску каля Камароўскага рынку, дзе праходзіць пікет Святланы Ціханоўскай, стаіць чарга з ахвотных паставіць подпіс за яе вылучэнне.

Палітыкі Мікола Статкевіч і Павал Севярынец заклікалі у сацыяльных сетках «абараніць Сяргея Ціханоўскага і будучыню краіны» і далучацца да легальных пікетаў Святланы Ціханоўскай ва ўсіх абласных цэнтрах а 12-й гадзіне ў нядзелю.

У Мінску такі пікет праходзіць каля Камароўскага рынку.