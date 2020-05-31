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Настроение даже в деревнях боевое

  • 31.05.2020, 15:45
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Настроение даже в деревнях боевое
фото: Радыё Свабода

Хватит ждать перемен, надо их делать.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Молодой человек из-под Ракова на пикете в Минске:

«Хотел бы процитировать одного популярного человека: хватит ждать перемен, надо их делать. Пора выходить на площадь и делать нормальную страну для жизни. Хочу обратиться ко всем людям: пора перестать бояться и начать делать перемены. Ермошина не будет считать голоса - надо просто выходить.

Правление Лукашенко давно неконституционное и он должен уйти. Он нарушает закон на каждом шагу - то же задержание Тихановского и Статкевича. Настал момент. Лукашенко довел страну, люди живут за 300-400 рублей. Все устали от него, у людей накипает. Настроение даже в деревнях боевое. Пора менять уже все».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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