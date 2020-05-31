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Пенсионер: Такое состояние общества придает силы

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  • 31.05.2020, 16:01
  • 3,215
Пенсионер: Такое состояние общества придает силы
Фото: «Наша Ніва»

Сегодня на легальные пикеты вышло поколение, которое выросло при Лукашенко.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Пожилой минчанин прокомментировал пикет возле Комаровского рынка:

«Такое состояние общества придает силы. Негодование грязным поступком, который совершила власть, придает силы и не дает оставаться дома. Вижу здесь поколение моих детей и внуков, многие из них выросли при Лукашенко, но пришли сегодня, это дает силы и надежду».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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