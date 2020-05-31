Красноречивое фото из деревни под Брестом 12 31.05.2020, 16:08

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Сельчане указали диктатору, где его место.

Красноречивое фото из деревни под Брестом опубликовал телеграм-канал «Баста»:

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