«Мы с женой стоим уже четыре часа. Нам не жаль времени»
- 31.05.2020, 16:21
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Белорусы целыми семьями приходят на пикет на Комаровский рынок.
Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.
Журналисты пообщались с семейной парой, которая пришла на пикет.
«Мы с женой стоим уже четыре часа. Нам не жаль времени. Я 15 лет уже не хожу на «выборы», - сказал мужчина.
«Если будет баллотироваться Лукашенко и считать будет Ермошина, мы на «выборы» не пойдем!», - добавила женщина.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.