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«Мы с женой стоим уже четыре часа. Нам не жаль времени»

  • 31.05.2020, 16:21
  • 2,791
«Мы с женой стоим уже четыре часа. Нам не жаль времени»
Фото: «Наша Ніва»

Белорусы целыми семьями приходят на пикет на Комаровский рынок.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Журналисты пообщались с семейной парой, которая пришла на пикет.

«Мы с женой стоим уже четыре часа. Нам не жаль времени. Я 15 лет уже не хожу на «выборы», - сказал мужчина.

«Если будет баллотироваться Лукашенко и считать будет Ермошина, мы на «выборы» не пойдем!», - добавила женщина.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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