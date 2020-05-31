Пришедший поставить подпись за Тихановскую: Ради перемен нам всем нужно очень хорошо постараться 31.05.2020, 16:29

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Фото: «Наша Ніва»

Белорусы готовы часами стоять в очередях на легальных пикетах.

Минчане стоят в очередях несколько часов, чтобы поставить подпись за Светлану Тихановскую, пишет телеграм-канал «Баста».

- Ждем перемен. Нужно менять старое на на новое. Чтобы это получилось нам всем нужно очень хорошо постараться, - говорит один из жителей города.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.