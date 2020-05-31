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Видеофакт: Километровые очереди на пикетах в Гродно и Минске

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  • 31.05.2020, 16:48
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Видеофакт: Километровые очереди на пикетах в Гродно и Минске
Фото: tut.by

Людей становится все больше.

Во всех областных центрах Беларуси 31 мая проходят легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

На первом видео — пикет в Гродно, на втором и третьем видео из Минска, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Прошло больше четырёх часов, а очереди километровые всё ещё стоят, потому что люди подходят и подходят.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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