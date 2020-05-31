Видеофакт: Километровые очереди на пикетах в Гродно и Минске

Видеофакт: Километровые очереди на пикетах в Гродно и Минске1
- 31.05.2020, 16:48
- 4,054
Людей становится все больше.
Во всех областных центрах Беларуси 31 мая проходят легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую.
На первом видео — пикет в Гродно, на втором и третьем видео из Минска, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Прошло больше четырёх часов, а очереди километровые всё ещё стоят, потому что люди подходят и подходят.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.