Эта власть - как коронавирус 1 31.05.2020, 16:51

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Фото: #васькапилот

Молодой житель Бреста высказался на легальном пикете по сбору подписей.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Молодой брестчанин сравнил власть Лукашенко с коронавирусом:

- Эта власть - как коронавирус. Она просто «абрыдла», пора ее менять. Длинный путь начинается с первого шага. Надо что-то делать, верить и надеяться.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.