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«Голос Америки»: В городах Беларуси проходят массовые пикеты

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  • 31.05.2020, 16:56
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«Голос Америки»: В городах Беларуси проходят массовые пикеты
Фото: белапан

Участники пикетов выражают возмущение задержанием Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

В Минске и других городах Беларуси в воскресенье проходят массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны, передает «Голос Америки».

Формально на пикетах проходит сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, – а также других оппозиционных кандидатов. Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.

Многолюдные акции проходят в Минске и в других городах.

Участники пикетов выражают возмущение задержанием Сергея Тихановского на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.

Также были задержаны более 10 активистов оппозиции. В воскресенье в Минске задержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича. Белорусские правозащитники сообщают о задержаниях в других городах, в частности, в Витебске, Гомеле и Кобрине.


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