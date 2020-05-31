Николай Козлов: Провокация в Гродно – это преступление

Николай Козлов: Провокация в Гродно – это преступление4
- 31.05.2020, 17:03
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Белорусским властям за все скоро придется ответить.
Белорусский политик Николай Козлов в Минске прокомментировал провокацию в Гродно в отношении блогера Сергея Тихановского:
- Лукашенко и его людям за все придется ответить. И за фальсификации, и за другие позорные вещи. Этот позор ляжет и на их детей. Им потом здесь жить, ходить с этой ношей.
По поводу задержания Тихановского хочу обратиться к министру Караеву: то, что сделали в Гродно, все эти проститутки в погонах и в прямом смысле - это обычное преступление. За него придется отвечать по очень серьезным статьям. Белорусы просыпаются и проснутся очень скоро и ответить придется очень скоро.
Мы должны быть солидарными, храбрыми. Мы должны объединиться, а Лукашенко должен уйти. Перед нами, людьми доброй воли стоит одна проблема - преступный режим Лукашенко. И если мы, граждане страны, то должны решить эту проблему. Все люди, лозунги и кампании должны сейчас объединиться и заставить Лукашенко уйти.
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