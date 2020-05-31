«Сидел дома на диване, увидел стрим в интернете и пришел поддержать людей» 31.05.2020, 17:46

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Фото: «Наша Ніва»

Преподаватель государственного университета поставил свою подпись за Светлану Тихановскую.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Преподаватель государственного университета высказался на пикете в Минске:

«Я сидел дома на диване, увидел стрим в интернете и пришел поддержать людей, которые недовольны текущим положением вещей и системой государственных институтов. Неважно, за какого кандидата вы здесь стоите, главное – мы недовольны существующей системой и мы хотим ее поменять.

Я недоволен экономической политикой, молодежной и в принципе всей. Я недоволен тем, как работает система разделения власти. Это все нужно менять и выстраивать систему с нуля».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.