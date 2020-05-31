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Свободу Сергею Тихановскому! Свободу Николаю Статкевичу!

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  • 31.05.2020, 18:16
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Свободу Сергею Тихановскому! Свободу Николаю Статкевичу!
Фото: «Радыё Свабода»

Когда нас будет много, они не смогут всех караулить под подъездами.

На легальном пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую минчанка высказала мнение о том, что вместе люди способны противостоять любым преградам:

«Спасибо всем, кто не побоялся сегодня сюда прийти! Это наше конституционное право! Сегодня я тоже сюда добралась, хотя с самого утра под калиткой дежурили менты – иначе их назвать невозможно. Они до сих пор там. А кто-то сюда и не дошел. Но когда нас будет много – они не смогут всех караулить под подъездами. Поэтому выражаю огромную благодарность нашей солидарности.

Свободу Сергею Тихановскому! Свободу Николаю Статкевичу

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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