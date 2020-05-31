Свободу Сергею Тихановскому! Свободу Николаю Статкевичу!2
- 31.05.2020, 18:16
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Когда нас будет много, они не смогут всех караулить под подъездами.
На легальном пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую минчанка высказала мнение о том, что вместе люди способны противостоять любым преградам:
«Спасибо всем, кто не побоялся сегодня сюда прийти! Это наше конституционное право! Сегодня я тоже сюда добралась, хотя с самого утра под калиткой дежурили менты – иначе их назвать невозможно. Они до сих пор там. А кто-то сюда и не дошел. Но когда нас будет много – они не смогут всех караулить под подъездами. Поэтому выражаю огромную благодарность нашей солидарности.
Свободу Сергею Тихановскому! Свободу Николаю Статкевичу!»
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