Белорус на пикете в Минске: Система власти просто прогнила 1 31.05.2020, 18:50

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Фото: «Наша Ніва»

Если в стране полмиллиона нищих, то власть, которая живет лучше народа - преступная.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Вот, что сказал один из тех, кто пришел на пикет в Минске на Комаровском рынке:

«Хочу обратиться к власти: самое главное - чтобы народ жил по-человечески. Если в стране полмиллиона нищих, то власть, которая живет лучше народа - просто преступная. Сколько можно совершать против белорусского народа геноцид?

То, что сейчас происходит - это ужас. Сегодняшняя власть - просто никакая. Все ее исполкомы на местах - это диверсионные группы. Беларусь - это великая держава, великая страна, великий народ. Но власть довела нас до состояния быдла. Значит, эта власть — преступна.

Хоть расстреляйте меня сейчас, но я скажу, что думаю. Система власти в Беларуси прогнила. Люди от нее устали».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.