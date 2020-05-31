Анна Толчикова: Такого в Беларуси еще никогда не было! 31.05.2020, 18:51

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Анна Толчикова

Провокация в Гродно «подняла людей с диванов».

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Анна Толчикова, лауреат премии Charter97.org высказалась на пикете в Минске:

«Мои основные кандидаты — Сергей Тихановский и Виктор Бабарико.

Трудно предать свои эмоции и вдохновение: такого никогда не было еще в Беларуси! Рассчитываю на массовое пробуждение людей в этой кампании.

В Гродно против Тихановского произошла вопиющая провокация. Люди сегодня говорят: Гродно нас подняло с дивана. Ну за кого нас принимают? Что нам хотят скормить? Тихановский вел себя достойно, а власть совершила огромную ошибку. Они уже не знают, что делать и совершают ошибки одну за другой. Это возмутило и подняло людей».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.