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«Я хочу, чтобы те, кто подписался сегодня, вышли потом защитить и поддержать свои подписи»

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  • 31.05.2020, 19:26
  • 3,534
«Я хочу, чтобы те, кто подписался сегодня, вышли потом защитить и поддержать свои подписи»
Фото: «Радыё Свабода»

Для Беларуси начался очень важный этап.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси. Как рассказал один из участников пикета по сбору подписей в Минске:

«Люди хотят не просто перемен - в стране происходит обновление. Старое советское поколение пришло к власти и трансформировалось в какое-то подобие фашизма.

Я хочу, чтобы и Виктор Бабарико, и Цепкало объединили усилия и поддержали Сергея Тихановского. Народ сейчас стоит перед очень важным этапом.

Я хочу, чтобы те, кто подписался сегодня, вышли потом защитить и поддержать свои подписи», - считает молодой человек.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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