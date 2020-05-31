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Павел Северинец на пикете в Витебске: Хватит кормить режим

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  • 31.05.2020, 19:55
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Павел Северинец на пикете в Витебске: Хватит кормить режим
Павел Северинец
Фото: charter97.org

Политик призвал к всенародному экономическому бойкоту.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал жителей Витебска, которые пришли поддержать Светлану Тихановскую, к всенародной забастовке, передает «Белсат».

На пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты в Витебске Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета партии Белорусская христианская демократия, призвал белорусов выходить на митинги против действующей власти, а также поддержать незаконно задержанных активистов, в том числе и блогера Сергея Тихановского:

Сопредседатель БХД призвал людей не бояться и готовиться к массовым митингам, а также длительному экономическому бойкоту:

«Мы можем не хранить деньги в «Беларусбанке» и забирать оттуда свои вклады! Мы с вами можем не заправляться на «Белнефтехиме»! Мы можем не покупать в «Евроопте» и «Короне» – это кошельки Лукашенко. Мы можем не покупать в «Табакерках». Экономический бойкот режиму! Хватит кормить режим!»

Люди ответили возгласами «Стоп таракан!» и «Жыве Беларусь!».

«Если кто-то может просто прийти и поставить подпись — ставьте. Но этого мало. Если кто-то может высказаться в социальных сетях — делайте это. Но этого мало. Если понадобится выходить на единый общий протест, всем вместе, по всей Беларуси — выходите! Этого может хватить! Если нет — тогда забастовка и экономический бойкот!» — призвал Павел Северинец.


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