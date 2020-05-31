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«Премии за фальсификации вылезут боком»

  • 31.05.2020, 20:33
  • 1,429
«Премии за фальсификации вылезут боком»

Белорус призвал работников бюджетной сферы не участвовать в фальсификациях властей.

Мужчина на пикете в поддержку Светланы Тихановской эмоционально обратился к работникам бюджетной сферы и призвал их не совершать очередные преступления, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Хочу сделать обращение к учителям, врачам, бюджетникам. Поймите правильно, если вы будите заниматься принудиловкой, то это же даже сейчас все в интернет выкладывается. Поверьте, тот заработанный кусок, что вы считаете (премии, материальная помощь) – он не полезет вам в горло, а вылезет боком для ваших детей, ваших родственников. Не бойтесь! Выходите и высказывайте свое мнение, приезжайте на пикеты.

Все руководители, такие как директора, замы, завучи, ребята, что вы творите? Вас постигнет все равно кара, пускай не людская, но божья.

Заметьте, сейчас в интернете уже полно информации о этих преступниках, которые задерживали Сергея Тихановского, об этой женщине. Это же все за сутки стало известно. Так что, поверьте, и до вас дойдет тоже.

Не бойтесь! Стоп таракан!


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