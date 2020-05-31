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Пенсионерка: Хочется исправить ошибки, которые наделали 26 лет назад, перед детьми и внуками

  • 31.05.2020, 20:39
Пенсионерка: Хочется исправить ошибки, которые наделали 26 лет назад, перед детьми и внуками
Фото: tut.by

Как в Бресте на пикете Тихановской выстроились многочасовые очереди.

Длинные очереди выстроились 31 мая на улице Советской в Бресте на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты жены задержанного гомельского блогера Сергея Тихановского Светланы, пишет tut.by.

Сбор подписей за Светлану Тихановскую стартовал в 12.00 на площадке возле кинотеатра «Беларусь». В это же время на площади Ленина собрались противники аккумуляторного завода.

Фото: tut.by

Возле торгового центра «Дидас Персия» часть участников аккумуляторного шествия стала в хвост очереди, которая стояла к пикету Тихановской. На тот момент длина очереди составляла около 500 метров. Центральная аллея пешеходной Советской была заполнена людьми. Очередь к пикетам также выходила на улицу Буденного.

Пенсионерка Людмила Алексеевна сообщила, что решила поддержать Светлану Тихановскую из-за ее мужа Сергея.

— Кажется, он хочет лучшей жизни для Беларуси.

Фото: tut.by

А брестчанка Людмила Алексеевна оставила свою подпись за Светлану Тихановскую в знак солидарности:

— Pешила прийти сюда и выразить свою солидарность с Сергеем Тихановским, и показать, что у нас не только один человек может быть президентом, но и другие. Я всю жизнь была приверженкой Лукашенко, но за все время его правления ничего толкового не увидела. А сейчас вообще мрак. Люди недовольны. Хочется исправить свои ошибки, которые наделали 26 лет назад, перед своими детьми и внуками.

Фото: tut.by

По словам Людмилы Алексеевны, для нее большое количество людей на пикете Тихановской не стало сюрпризом:

— У нас брестчане из-за этого аккумуляторного завода очень активные. Молодцы!

Фото: tut.by

Мария с семьей проехала из Березовского района около 100 километров, чтобы подписаться в Бресте за всех «кандидатов в кандидаты», кроме одного.

Фото: tut.by

— Мы всем кандидатам даем шанс, кроме одного. Больше всего нам симпатична пара Тихановский — Тихановская. Сергей Тихановский — это человек, который говорит голосом народа, и мы его поддерживаем. Невозможно больше терпеть то, что происходит. Даже те, кто лежал на диванах, теперь встают. Люди готовы и за 100, и за 200 километров ехать, чтобы поддержать Тихановскую.

Сбор подписей в Бресте продолжается.

Фото: tut.by

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