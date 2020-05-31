Семь портретов из очереди за свободой 2 31.05.2020, 20:49

5,214

Фото: «Наша Ніва»

Сегодня в Минске поставить подпись против Лукашенко пришли очень разные люди.

31 мая минчане стали в очередь около Комаровского рынка, чтобы поставить подписи за альтернативных кандидатов. «Еврорадио» узнало, кто эти люди и и что их привело на пикеты.

Владимир, программист:

Фото: euroradio.fm

- Есть люди, которые сидят в интернете, начинают что-то там писать о том, что мне это и это не нравится. А что ты делаешь? Я не хочу через лет 10 или 20 советовать сыну уехать в другую страну. Надо хоть что-то делать. Использовать шанс. У нынешних выдвиженцев не было времени себя показать. Но я выстоял в очереди от "Олимпа" и поддержал — Светлану Тихоновскую. А так же поставил подписи за Бабарику и всех кандидатов, чьи пикеты сегодня здесь стоят.

Рагнеда, историк:

Фото: euroradio.fm

- Я пришла сюда, чтобы поддержать Светлану Тихановскую (её мужа и руководителя инициативной группы Сергея Тихановского задержали на пикете в Гродно 29 мая). Считаю, что с её мужем поступили несправедливо. Среди претендентов мне импонирует Виктор Бабарико. Он понимает, как управлять экономикой, а у нас с ней проблемы. Меня не устраивает, что сейчас мало что происходит, что всё топчется на одном месте, что людей запугивают и обманывают, что их никто не слушает, и они никому не интересны. Я хочу, чтобы власть прислушивалась к мнению народа, потому что не народ для власти, а власть — для народа. Власть должна меняться и понимать, что если она не будет выражать интересы народа, её не будут выбирать.

Виктор, инвестор:

Фото: euroradio.fm

- Я пришёл, чтобы высказать свою позицию. Меня тревожит будущее детей. Я прожил большую жизнь, и считаю, что есть много вопросов, касающихся политической ситуации в стране. Я считаю, что должна быть сменяемость власти, и присутствовать возрастной ценз. Грамотные молодые люди, способные что-то сделать для страны, должны быть в авангарде. Они должны быть впереди. Поэтому сейчас надо быть активными.

Виолетта, экономист:

Фото: euroradio.fm

- Я пришла поддержать Сергея Тихановского и хочу, чтобы все увидели ситуацию в стране — как много людей против нынешней власти. Сегодня сюда пришли люди, которые хотят перемен.

Роман, строитель:

Фото: euroradio.fm

- Я тут, чтобы поддержать Тихановского, потому что обидно за человека. Потому что невозможно смотреть телевизор — там всё абсолютно наоборот. Противно. Я сегодня сел, включил прямую трансляцию — собрался и поехал сюда. Нужно поддерживать друг друга. Хочется верить в волшебство, что всё у нас будет прекрасно, и отцепиться от того, в чём мы 26 лет жили.

Анатолий, пенсионер:

Фото: euroradio.fm

- Перемены нужны! Сколько можно!? Не устраивает всё, начиная с телевизора, который врёт на каждом шагу каждый день. Мой фаворит Бабарико, он должен экономику поставить на место.

Евгений, историк:

Фото: euroradio.fm

- Я никогда не был равнодушен к нашей политической атмосфере и экономической ситуации. И поэтому сегодня не мог пройти мимо Комаровки. Очень приятно видеть людей, которые тоже пришли. Я поставил подписи за всех. Очередь была до Дорошевича. Много молодых людей. А если молодёжь выходит, и молодежи не нравится это правительство — значит, нужны перемены. Как Виктор Цой пел: "Перемен требуют наши сердца". Люди в приподнятом настроении, эмоциональны — люди, которые заботятся о своей Беларуси...