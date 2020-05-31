«Выйдем все и снесем эту банду» 31.05.2020, 21:40

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Фото: «Наша Ніва»

Люди в очередях на пикете были настроены очень решительно.

Мужчина, который отстоял в очереди на пикет на Комаровском рынке в Минске три часа, чтобы подписью поддержать выдвижение Светланы Тихановский, восхитился количеством людей на улицах белорусских городов, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Свободу Тихановскому! Свободу Статкевичу! Свободу всем политическим заключенным!

Стоим в очереди часа три уже. Начинали стоять аж туда, за перекресток, где БНТУ.

Посмотрите сколько людей стоит! А если учесть, что во всех городах люди вышли, то эту очередь можно умножать на тысячу. Мы выйдем все и снесем эту банду!