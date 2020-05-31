Минский пикет 31 мая в фото из Instagram 1 31.05.2020, 21:47

2,576

Фото: «Наша Ніва»

Многие белорусы опубликовали в соцсетях селфи, сделанные сегодня на Комаровском рынке.

В полдень 31 мая в Минске выстроилась огромная очередь к пикетам по сбору подписей для потенциальных кандидатов в президенты. Люди стояли от Камаровского рынка до площади Якуба Коласа - некоторые ждали два-три часа, чтобы подписаться на Светлану Тихановскую и других. «Радыё Свабода» выбрало из Instagram интересные фото с Комаровского рынка.

И не только Минск

Массовые очереди собрались 31 мая во многих других городах Беларуси. Например, в Бресте: