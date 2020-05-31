Минский пикет 31 мая в фото из Instagram

Минский пикет 31 мая в фото из Instagram1
- 31.05.2020, 21:47
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Многие белорусы опубликовали в соцсетях селфи, сделанные сегодня на Комаровском рынке.
В полдень 31 мая в Минске выстроилась огромная очередь к пикетам по сбору подписей для потенциальных кандидатов в президенты. Люди стояли от Камаровского рынка до площади Якуба Коласа - некоторые ждали два-три часа, чтобы подписаться на Светлану Тихановскую и других. «Радыё Свабода» выбрало из Instagram интересные фото с Комаровского рынка.
И не только Минск
Массовые очереди собрались 31 мая во многих других городах Беларуси. Например, в Бресте:
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Где ещё в мире выражают протест при помощи тапочек?) Если я ещё раз услышу, что беларусы не умеют быть солидарными, я покажу видео со сбора подписей. Ещё никогда люди не считали таким важным прийти и выразить свою активную позицию и желание перемен. Чтобы обойти очередь пришлось идти 15 минут быстрым шагом. 1 км людей обсуждал, как они готовы выходить и, если нападут, то драться, обсуждал, что будут делать на 15 сутках, которые получат часть из них (цена свободы слова и выбора), но никто не сказал, что возможно это все зря. Солидные мужчины, работяги, стиляги, неформалы, девушки чики и металлистки - люди всех слоев населения. Все ждут августа и морально готовятся. #выборы2020 #стоптаракан #свободутихановскому