закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 22:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минский пикет 31 мая в фото из Instagram

1
  • 31.05.2020, 21:47
  • 2,576
Минский пикет 31 мая в фото из Instagram
Фото: «Наша Ніва»

Многие белорусы опубликовали в соцсетях селфи, сделанные сегодня на Комаровском рынке.

В полдень 31 мая в Минске выстроилась огромная очередь к пикетам по сбору подписей для потенциальных кандидатов в президенты. Люди стояли от Камаровского рынка до площади Якуба Коласа - некоторые ждали два-три часа, чтобы подписаться на Светлану Тихановскую и других. «Радыё Свабода» выбрало из Instagram интересные фото с Комаровского рынка.

И не только Минск

Массовые очереди собрались 31 мая во многих других городах Беларуси. Например, в Бресте:

Wyświetl ten post na Instagramie.

No pasaran!

Post udostępniony przez Larsen (@duskmaker)

Wyświetl ten post na Instagramie.

#стоптаракан

Post udostępniony przez Минчик Антон (@minthic99)

Wyświetl ten post na Instagramie.

Время выбирать

Post udostępniony przez andre (@mozzg_andre)

Wyświetl ten post na Instagramie.

Где ещё в мире выражают протест при помощи тапочек?) Если я ещё раз услышу, что беларусы не умеют быть солидарными, я покажу видео со сбора подписей. Ещё никогда люди не считали таким важным прийти и выразить свою активную позицию и желание перемен. Чтобы обойти очередь пришлось идти 15 минут быстрым шагом. 1 км людей обсуждал, как они готовы выходить и, если нападут, то драться, обсуждал, что будут делать на 15 сутках, которые получат часть из них (цена свободы слова и выбора), но никто не сказал, что возможно это все зря. Солидные мужчины, работяги, стиляги, неформалы, девушки чики и металлистки - люди всех слоев населения. Все ждут августа и морально готовятся. #выборы2020 #стоптаракан #свободутихановскому

Post udostępniony przez Anastasiya (@sarokina_)

Wyświetl ten post na Instagramie.

#жывебеларусь#жывевечна

Post udostępniony przez Angelina (@_chelovek_ya)


популярное за неделю

Мнение

На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская