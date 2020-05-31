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Молодой белорус: С Лукашенко мы не видим будущего

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  • 31.05.2020, 22:07
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Молодой белорус: С Лукашенко мы не видим будущего

Провокацией против Сергея Тихановского власти сами себя подставили.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую прошли во многих городах Беларуси.

Молодой человек, который пришел на пикет в Минске, поделился своим мнением:

- Смотрел канал Сергея Тихановского, его несправедливо подставили и задержали. Поэтому теперь мы с друзьями вышли. Мы думали нейтрально отсидеться, но власть сама дала повод, чтобы выйти и заявить о протесте, подписаться за Светлану Тихановскую. В моем окружении - все за Тихановских. С Лукашенко мы не видим будущего. Все будет хорошо и экономика у нас улучшится - без этой власти. При ней никто в завтрашний день не верит.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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