Молодой белорус: С Лукашенко мы не видим будущего 1 31.05.2020, 22:07

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Провокацией против Сергея Тихановского власти сами себя подставили.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую прошли во многих городах Беларуси.

Молодой человек, который пришел на пикет в Минске, поделился своим мнением:

- Смотрел канал Сергея Тихановского, его несправедливо подставили и задержали. Поэтому теперь мы с друзьями вышли. Мы думали нейтрально отсидеться, но власть сама дала повод, чтобы выйти и заявить о протесте, подписаться за Светлану Тихановскую. В моем окружении - все за Тихановских. С Лукашенко мы не видим будущего. Все будет хорошо и экономика у нас улучшится - без этой власти. При ней никто в завтрашний день не верит.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с легальных пикетов.