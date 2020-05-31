Молодой белорус: С Лукашенко мы не видим будущего

Молодой белорус: С Лукашенко мы не видим будущего1
- 31.05.2020, 22:07
- 1,066
Провокацией против Сергея Тихановского власти сами себя подставили.
Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую прошли во многих городах Беларуси.
Молодой человек, который пришел на пикет в Минске, поделился своим мнением:
- Смотрел канал Сергея Тихановского, его несправедливо подставили и задержали. Поэтому теперь мы с друзьями вышли. Мы думали нейтрально отсидеться, но власть сама дала повод, чтобы выйти и заявить о протесте, подписаться за Светлану Тихановскую. В моем окружении - все за Тихановских. С Лукашенко мы не видим будущего. Все будет хорошо и экономика у нас улучшится - без этой власти. При ней никто в завтрашний день не верит.
Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с легальных пикетов.