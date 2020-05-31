закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 23:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня все мы – Сергей Тихановский

1
  • 31.05.2020, 22:31
  • 2,444
Сегодня все мы – Сергей Тихановский

Про главный итог дня.

Главный итог сегодняшнего дня – власти крупно облажались, рассчитывая арестом лидера протестов погасить эти самые протесты. Сегодня мы все – Сергей Тихановский. Мы все – лидеры протестов, каждый в своем городе, школе, университете, на заводе и в больнице. Наши люди – везде, и мы все хотим перемен, пишет телеграм-канал «Баста».

Таракан нас боится – это уже очевидно. У него не осталось никакой поддержки, и он понимает, что его дни сочтены. Чем больше нас будет на улицах, на легальных пикетах, на будущей Площади, тем скорее он уйдет. Сегодня "Сашу три процента" точно ждет бессонная ночь и кошмарные сны.

Ну а мы идем дальше. Защищаем друг друга, помогаем друг другу. Боремся за наших товарищей, которых испуганный дед бросил за решетку. Помним об эпидемии и о том, что нам нужно сохранить жизни и здоровье до дня Х. А в том, что он придет очень скоро – не сомневайтесь.

Спасибо, друзья, за сегодняшний день, за то, что мы все вместе вернули Беларуси надежду!


популярное за неделю

Мнение

На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская