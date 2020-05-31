Сегодня все мы – Сергей Тихановский 1 31.05.2020, 22:31

2,444

Про главный итог дня.

Главный итог сегодняшнего дня – власти крупно облажались, рассчитывая арестом лидера протестов погасить эти самые протесты. Сегодня мы все – Сергей Тихановский. Мы все – лидеры протестов, каждый в своем городе, школе, университете, на заводе и в больнице. Наши люди – везде, и мы все хотим перемен, пишет телеграм-канал «Баста».

Таракан нас боится – это уже очевидно. У него не осталось никакой поддержки, и он понимает, что его дни сочтены. Чем больше нас будет на улицах, на легальных пикетах, на будущей Площади, тем скорее он уйдет. Сегодня "Сашу три процента" точно ждет бессонная ночь и кошмарные сны.

Ну а мы идем дальше. Защищаем друг друга, помогаем друг другу. Боремся за наших товарищей, которых испуганный дед бросил за решетку. Помним об эпидемии и о том, что нам нужно сохранить жизни и здоровье до дня Х. А в том, что он придет очень скоро – не сомневайтесь.

Спасибо, друзья, за сегодняшний день, за то, что мы все вместе вернули Беларуси надежду!