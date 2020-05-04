Вирусолог о параде в Минске: Нет доблести, это глупость 19 4.05.2020, 7:37

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ФОТО: ДАРЬЯ БУРЯКИНА / TUT.BY

Парад во время пандемии — это пир во время чумы.

Ведущий научный сотрудник российского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал решение Лукашенко провести парад на 9 мая в Минске в условиях пандемии коронавируса:

«Конечно, нужно попытаться остановить, нужно отговаривать. Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость. Если посмотреть на Россию, люди старше 65 лет у нас ограничены в передвижении, они сидят дома, они выполняют эти требования. Это привело к тому, что у нас заболевших среди пожилых практически нет. Их очень мало. Отсюда, может быть, и смертность маленькая. Это показатель того, что, если вы будете ограничивать нахождение людей в коллективах — это помогает бороться с эпидемией, а значит, конечно, проведение таких мероприятий крупных лучше не делать во время эпидемии. На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет. Люди в принципе сами контролируют, как маска надета, где у них руки. В такой ситуации будет очень тяжело проконтролировать, легче заразиться намного».