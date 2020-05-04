Здоровье под арестом 1 Павел Сапелко

4.05.2020, 7:58

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АРХИВНОЕ ФОТО INTEX-PRESS.BY

Как коронавирус поставил под угрозу здоровье белорусских заключенных.

К сожалению, повестку дня сегодня диктует свалившийся нам на голову вирус, а поэтому многие наши очень важные правозащитные вопросы приходится откладывать на потом: среди рассуждений о природе кризиса, пандемии и падения цен на нефть они просто потеряются и зацепят только ценителей темы и тех, кого напрямую касаются.

Многие стали большими специалистами в эпидемиологии. Над этим можно шутить, но правда горька: те, кто себя считают таковыми по должности и образованию, со своей задачей справляются так себе. Или мне не верить заведующему реанимацией витебской БСМП? А тот, мужественный человек, внятно объяснил, почему в областном центре полыхнул коронавирус: не все были готовы к эпидемии, а когда осознали, было поздно: «обозы» не подошли, и, как в 41-м, воевать на передовой стали одной винтовкой на троих. Поэтому в ситуации процветающей безответственности, непрофессионализма и замалчивания правды каждый принимает решение сам.

Сразу после относительно оптимистичного отчета МВД на брифинге 22 апреля по вопросам, связанным с распространения вируса, выяснилось, что в минском Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) - очаг заболевания пневмонией, у «суточников» - температура, кашель и проверенные парацетамол, анальгин и аспирин в виде лечения. И почему это не вызывает удивления?

В условиях объявленной пандемии Всемирная организация здравоохранения неспроста требует от национальных властей немедленно предпринять меры по предупреждению распространения вируса среди категорий людей, наиболее подверженных опасности заражения: с низким доходом, бездомных, зависимых от алкоголя, а также заключенных. Эти люди заболеют сами, с большой вероятностью тяжелого исхода, передадут болезнь дальше и перегрузят систему здравоохранения.

Наивно считать, что измерить температуру, дать мыло или даже антисептик на входе - адекватная мера, которая оставит вирус за порогом ЦИП и ИВС по всей стране. Длительный инкубационный период, невнятные симптомы, отсутствие медицинских осмотров, карантина - что еще нужно, чтобы в условиях скученности, плохого питания, антисанитарии, отсутствия вентиляции и прогулок создать идеальные условия для распространения вирусов и инфекций? Поступающие сведения о распространении респираторных заболеваний, а скорее всего, и вируса COVID-19 среди людей, отбывающих административный арест, свидетельствуют, что предпринимаемых властями профилактических мер явно недостаточно. А речь идет о более чем 70 тыс. человек в год, или около 6 тыс. в месяц, если разделить равномерно. И что тут думать: большая их часть (20 тыс. «обязанных лиц» уж точно) - это те самые представители уязвимых групп населения.

Одновременно под угрозой заражения оказались сотрудники изоляторов и члены их семей, а также члены семей граждан, отбывших срок ареста, - даже 15 суток когда-то проходят.

И ладно бы речь шла о тех, кто представляет опасность для окружающих и кого поэтому изолировали от социума, - нет, сами по себе административные правонарушения и лица, их совершившие, по определению не несут общественной опасности. В санкциях всех статей Кодекса об административных правонарушениях есть альтернатива административному аресту, а по ПИКоАП исполнение ареста можно отсрочить или рассрочить. Вот и выходит, что административный арест в условиях пандемии нарушает конституционное право на жизнь и охрану здоровья, а также принципы административной ответственности: она должна быть справедливой и гуманной; административное взыскание не имеет целью причинение физических страданий лицу, совершившему административное правонарушение. А на деле человек заплатит за мелкое нарушение своим здоровьем, а то и жизнью.

Поэтому правозащитники призвали власти к простому решению: отказаться на период пандемии от административного задержания на срок более трех часов и административного ареста. Это недорого, я бы сказал, даже наоборот: вместо того, чтобы загонять человека в тухлую (не удержался, скопипастил у одного эпидемиолога - в этом контексте, пожалуй, такое определение более уместно) камеру, его можно наказать по-другому: выгодно - штрафом, гуманно - предупреждением. Недовольными останутся только те, кто получает 13,50 рубля в день за арестантскую кормежку: они разделят судьбу остального общепита в условиях карантина.

Павел Сапелко, «БелГазета»