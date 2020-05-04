«Смелость — это принести соболезнования семьям медиков, посетить инфекционку»9
- 4.05.2020, 8:17
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Соцсети отреагировали на слова Лукашенко о параде.
Лукашенко финально заявил: в Минске 9 мая параду быть: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались».
И если еще пару дней назад была надежда, что это мероприятие все же отменят, потому что репетиции солдат странным образом срывались, сейчас кристально ясно: через неделю в центр города нагонят людей и пустят танки. Эта новость всколыхнула не только белорусов – весь русскоязычный Twitter. Kyky.org собрал реакцию в соцсетях:
Верните, пожалуйста, деньги pic.twitter.com/zqkFOOfzIb— Чай з варэннем (@belteanews) May 3, 2020
Перадайце Лукашэнку, што акрамя яго парад у Беларусі НІКОМУ не патрэбны!— symbal.by (@symbalby) May 3, 2020
Вось што ён сёння нагаварыў:
— Павінен сказаць, што мы не можам адмяніць парад. Проста не можам. Я доўга над гэтым думаў. Вядома, гэта эмацыйная, глыбока ідэалагічная рэч. І падумайце, што скажуць людзі. pic.twitter.com/TUXJz2Wnb1
То есть папа римский, перед Господом не испугался отменить пасхальные служения и сделал это он-лайн. А Лукашенко испугался непонятно кого и объявили парад на 9 мая)))— Agaldor (@Agaldor1) May 3, 2020
Ну очередная вспышка COVID вам в помощь))))
Меньше ватников - легче жить))))
Лукашенко сказал,что проведёт военный парад не смотря ни на что. pic.twitter.com/EGKdSZ2lwY— Сектор приз по барабану (@kidalarivz) May 3, 2020
когда же этот весь сюр закончится (— Ирина Хроль (@irina_khrol) May 3, 2020
Лукашенко заявил, что не может отменить парад, потому что "а подумайте, что люди скажут".— Ледовый лоцман (@MarchDok) May 3, 2020
А что люди говорят насчёт того, что ты, диктатор, сидишь во власти 26 лет, положив на все права и свободы, а теперь и на здоровье этих самых людей?
Что значит не хочешь парад? Все хотят парад, не выдумывай— Andrii Savchenko (@ptico) May 3, 2020
суицид? как банально.— мяmежнuца (@fragoluzione) May 3, 2020
приезжайте в беларусь, сходите на парад победы! будьте оригинальнее обыкновенных самоубийц! умирать - так с песней!
Так ведь Колька к парадам привык! Как Колька-то без парада? Все ради него, ради сыночка— осталось недорешено (@ziganshina2010) May 3, 2020
Говорит, аэропорт для россиян открыт для участия в параде. Но по закону они не смогут в нем участвовать, должна быть изоляция на 14 дней. Но я так понимаю, тут по понятиям, а не по закону.— Anton Rohač (@anrogach) May 3, 2020
Страшно ещё то, что есть люди, которых ЗАСТАВЯТ ВЫЙТИ— банзайка (@oukb_fcsm) May 3, 2020
У нас это нормальная практика заставить каких-нибудь школьников пойти создать массовку на какое-нибудь мероприятие
Первомай сразу после Чернобыля, вот теперь и парад во время эпидемии.— Danil.Art (@Parij_) May 3, 2020
👍 https://t.co/LH9eO5tBky
Мы не можем отменить парад!Ведь тогда слишком мало пенсионеров умрёт! А у нас бюджет трещит!!— Sarcasm (@mksm84) May 3, 2020
Стало известно кто возглавит праздничное шествие вместе с президентским оркестром на #9мая #парад #Минск #twiby pic.twitter.com/RabTvjkDCD— 13 (@MonstrBy) May 3, 2020
Требую переименовать Минск в город Победителей и провести парад межгалактических войск.— vrom (@vrom24004503) May 3, 2020
Они умирали за нас, а мы умрёт за... хз, да парад— Шалом, поцы (@mikailme) May 3, 2020
Посетовал.... мол, я их и на субботник, и на парад, и на распродажи... А они никак дохнуть не хотят, туняядцы.— Елена Степанова (@Elena_Sova) May 3, 2020
Минск. 9 мая. Парад. #belarus pic.twitter.com/V2kZEycqb2— Voha™ (@Voha66) May 3, 2020
Смелость — это принести соболезнования семьям медиков, и посетить грязную (красную) зону в инфекционке. Ну, то есть это выйти из бункера и съездить на фронт.— Дед Пихто ОСТАНЬСЯ ДОМА (@Dedoooshka) May 3, 2020
Коронавірус не завадить: Лукашенко оголосив про парад 9 травня в Білорусі https://t.co/V6WDuU1jIH pic.twitter.com/vH4ZhyxIfL— Блок-інфо (@Novosti_Only) May 3, 2020
Парад, это глубоко идеологическая веСШь! Золотой фонд цитат АГ.— Аlex (@Rusbarcelonain) May 3, 2020