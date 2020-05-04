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«Смелость — это принести соболезнования семьям медиков, посетить инфекционку»

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  • 4.05.2020, 8:17
  • 4,672
«Смелость — это принести соболезнования семьям медиков, посетить инфекционку»
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Соцсети отреагировали на слова Лукашенко о параде.

Лукашенко финально заявил: в Минске 9 мая параду быть: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались».

И если еще пару дней назад была надежда, что это мероприятие все же отменят, потому что репетиции солдат странным образом срывались, сейчас кристально ясно: через неделю в центр города нагонят людей и пустят танки. Эта новость всколыхнула не только белорусов – весь русскоязычный Twitter. Kyky.org собрал реакцию в соцсетях:


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