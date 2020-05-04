Власти заврались о коронавирусе в Столбцах 5 4.05.2020, 8:32

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Фото: sb.by

Несколько нестыковок.

Независимые журналисты рассказывали о критической ситуации с коронавирусом в Столбцах. Сообщалось о том, что за один день в городе умирали по семь человек. Власти же всячески пытались скрыть информацию. На это обращает внимание журналист Дмитрий Гурневич в «Фейсбуке».

«10 дней. Ровно столько заняло у главы больницы в Столбцах, чтобы высказаться насчет ситуации в районе после публикаций СМИ. Лучше поздно, чем никогда. Но невыясненными остаюстя следующие моменты.

Главный редактор местной газеты написала 27 апреля, что в районе от пневмонии никто не умер. Врач говорит, что умирали.

Газета писала, что за первые три месяца этого года в районе умерли 254 человека. Врач говорит, что за четыре, а не три. И что в этом году на 7 человек меньше. Путанница с датами меняет все.

Районка писала, что ситуация в больнице стабилизировалась 17 апреля. Врач говорит, что стабилизировалась на этой неделе.

Затем статья пропадает с сайта газеты. Потом возвращается.

Врач говорит, что все эти две недели она жила в больнице и координировала работу. Я звонил туда 23-го и мне сказали, что ее там нет».